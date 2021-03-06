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Все члены экипажа успешно эвакуированы с горящего судна в Японском море
Фото: pixabay.com

Все члены экипажа успешно эвакуированы с горящего судна в Японском море

Татьяна Плотникова

Происшествия

Все находившиеся на борту российского рыболовецкого судна, загоревшегося в Японском море, благополучно эвакуированы. Об этом в субботу, 6 марта, рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что пострадавших нет, члены экипажа эвакуированы, спасательное судно приступило к ликвидации пожара.

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания. В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер реагирования для устранения нарушений и привлечения к ответственности виновных лиц, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в 12 милях на траверзе острова Аскольд горит рыболовецкое судно «Витим». На борту судна находились 30 рыбаков. К работам по спасению людей были привлечены 60 человек и четыре плавсредства, от МЧС России — четыре человека и две единицы техники.

Читайте также: Трое моряков погибли при пожаре на российском судне на Канарах

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