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Кинолог объяснил, почему не стоит заводить маленькую собаку для ребенка
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Кинолог объяснил, почему не стоит заводить маленькую собаку для ребенка

Татьяна Плотникова

Животные

Собаки мелких пород являются не лучшим выбором в качестве друга и компаньона для детей. Об этом в субботу, 6 марта, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Как пояснил эксперт, ребенок может нечаянно навредить хрупкому маленькому животному.

Также характер у таких собак зачастую довольно своенравный, поэтому с ними нелегко справляться даже взрослым людям, предупредил кинолог.

Голубев указал, что лучшим выбором для детей являются собаки, которые обладают веселым нравом и спокойно воспринимают шалости. Главную роль играет не размер животного, а особенности его характера.

— Для детей подходят собаки, которые отличаются дружелюбностью, легко вступающие в игру, в меру активные и не требующие специального ухода, — цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее кинолог назвал топ-10 «автомобильных» кличек собак в России.

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кинологиядетисобаки
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