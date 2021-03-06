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Семерых воспитанников детского сада на Сахалине госпитализировали с кишечной инфекцией
Фото: mos.ru

Семерых воспитанников детского сада на Сахалине госпитализировали с кишечной инфекцией

Анастасия Волоснова

Происшествия

У девяти воспитанников детского сада в городе Шахтерске на Сахалине обнаружили кишечную инфекцию. Семеро детей были госпитализированы. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

В Углегорский район, где произошел инцидент, выехала комиссия областного минздрава.

— В детском саду Шахтерска выявлено девять случаев заболевания кишечной инфекцией. Семеро воспитанников дошкольного учреждения госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном наблюдении, — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что все дети получили необходимое медицинское лечение. В настоящее время они идут на поправку, их здоровью ничего не угрожает, добавили в пресс-службе.

Минздрав, Роспотребнадзор и областная прокуратура планируют провести проверку по факту произошедшего, сообщает РИА Новости.

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