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Регламент взаимодействия городских служб во время весеннего паводка утвердили в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Регламент взаимодействия городских служб во время весеннего паводка утвердили в Москве

Анастасия Волоснова

Город

В Москве утвержден регламент взаимодействия городских служб во время весеннего паводка. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков на заседании оперативного штаба по координации мероприятий безаварийного пропуска весеннего половодья.

Уточняется, что Петр Бирюков является главой оперативного штаба. Для контроля над ситуацией с весенним половодьем был подписан регламент взаимодействия между АО «Мосводоканал», ФГБУ «Канал имени Москвы» и ГБУ «Гормост».

— Документ предусматривает круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды. Это позволит службам синхронизировать свою работу и пройти этот период без нештатных ситуаций, — отметил Петр Бирюков.

Заммэра сообщил, что система водоснабжения столицы строится на водных ресурсах Московской, Смоленской и Тверской областей. Там есть 15 водохранилищ, которые готовы принять сток талых вод для недопущения затопления территорий. Он уточнил, что водохранилища относятся к Москворецко-Вазузской и Волжской системам.

Коммунальные службы и гидротехнические сооружения приведены в готовность к прохождению паводка и половодья, добавил Бирюков.

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Петр Бирюковкоммунальные службысистема водоснабжения
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