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Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за метели
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за метели

Василиса Чернявская 

Город
Россия, Москва, МКАД Карта всех событий

Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за снега и сильного ветра, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В соответствии с прогнозом погоды во второй половине ночи и до вечера воскресенья при температуре до минус 7 градусов ожидается снег, местами сильный, метель, усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду, прирост снега можно составить до пяти сантиметров, возможны снежные заносы, — отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра рассказал, что спецтехника подготовлена для проведения противогололедной обработки и последующей уборки дорог и тротуаров, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний, а энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов.

По словам Бирюкова, в воскресенье утром коммунальная техника приступит к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей сплошной противогололедной обработкой.

На опасных участках, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей.

Глава Комплекса городского хозяйства призвал водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, горожан — быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними автомобили.

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