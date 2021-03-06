Сын Королевой и Тарзана сделал предложение руки и сердца стриптизерше

Архип Глушко учится на втором курсе университета / Фото: Первый канал

Единственный сын певицы Наташи Королевой и танцора Сергея Глушко, который известен под псевдонимом Тарзан, 19-летний Архип сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Мелиссе. Девушке 20 лет, она работает стриптизершей в столичном ночном клубе.

Избранница звездного наследника рассказала, что Архип сделал ей предложение в День святого Валентина, через семь месяцев после знакомства. Молодой человек преподнес возлюбленной кольцо с бриллиантами.

— Мы познакомились на вечеринке общих друзей. Я не знала, кто родители Архипа. Поняла это только, когда я впервые побывала у него дома. Я большая поклонница его папы и мамы, — поделилась Мелисса в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Влюбленные уже живут вместе в подмосковной особняке звездной семьи. Избранница Архипа учит его танцам на шесте.

Пара планирует пожениться летом. Королева и Тарзан, по словам Мелиссы, не против их союза, но советуют не торопиться с официальной регистрацией брака, так как они оба еще очень молоды.

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