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Министр культуры выразила соболезнования в связи со смертью Валентина Курбатова
Фото: Пресс-служба Совфеда

Министр культуры выразила соболезнования в связи со смертью Валентина Курбатова

Никита Абрамов

Общество

Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью писателя и литературного критика Валентина Курбатова. Об этом в субботу, 6 марта, сообщила пресс-служба Минкульта.

Она отметила его уникальный вклад в литературу.

— Самые яркие эпизоды его биографии связаны с искусством. За многолетнюю плодотворную деятельность он внес значимый вклад в развитие отечественной культуры, — цитирует Любимову ТАСС.

Министр культуры особенно подчеркнула взгляд писателя на русскую словесность, внимательность и чуткость к литературному тексту. Также Любимова отметила, что самые яркие эпизоды биографии Курбатова были связаны непосредственно с искусством.

Ранее сообщалось о смерти писателя Валентина Курбатова. О его кончине сообщил зампредседателя Госдумы по культуре Сергей Шаргунов.

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