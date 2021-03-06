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Жительницу Новосибирска привлекли к ответственности за хулиганство в самолете
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Жительницу Новосибирска привлекли к ответственности за хулиганство в самолете

Никита Абрамов

Происшествия

Жительницу Новосибирска, которая летела из Владивостока, привлекли к ответственности за хулиганство на борту самолета. Об этом в субботу, 6 марта, сообщило МВД-Медиа.

Известно, что через 15 минут после взлета пассажирка встала и начала ходить по салону самолета, периодически снимая и надевая одежду.

На замечания экипажа лайнера женщина не реагировала.

Бортпроводникам пришлось связать пассажирку. После приземления ее доставили в полицейский участок. Задержанная призналась, что употребила наркотик перед вылетом.

На женщину составили протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство».

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