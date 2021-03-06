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Полиция Парижа пресекла нарушение антикоронавирусных мер на набережной Сены
Фото: Remigiusz Józefowicz

Полиция Парижа пресекла нарушение антикоронавирусных мер на набережной Сены

Никита Абрамов

В мире

Парижская полиция выпроводила отдыхающих на набережной Сены из-за несоблюдения профилактических мер против COVID-19. Об этом в субботу, 6 марта, сообщила пресс-служба префектуры полиции.

— Санитарные меры, принятые для предотвращения распространения COVID-19, не соблюдаются на набережных Сены. Силы правопорядка вынуждены вмешаться, чтобы пресечь эти собрания, — говорится в Twitter-аккаунте префектуры.

Пост в соцсети сопровождается снимком полицейских, провожающих людей с набережной.

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