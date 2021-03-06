Полиция Парижа пресекла нарушение антикоронавирусных мер на набережной Сены
Парижская полиция выпроводила отдыхающих на набережной Сены из-за несоблюдения профилактических мер против COVID-19. Об этом в субботу, 6 марта, сообщила пресс-служба префектуры полиции.
— Санитарные меры, принятые для предотвращения распространения COVID-19, не соблюдаются на набережных Сены. Силы правопорядка вынуждены вмешаться, чтобы пресечь эти собрания, — говорится в Twitter-аккаунте префектуры.
Opération en cours | Les mesures sanitaires prises pour lutter contre la propagation de la #COVID19 ne sont pas respectées sur les Quais de Seine.— Préfecture de Police (@prefpolice) March 6, 2021
⚠️ Les forces de l'ordre interviennent pour mettre fin à ces rassemblements. pic.twitter.com/Htgm740fcI
Пост в соцсети сопровождается снимком полицейских, провожающих людей с набережной.
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