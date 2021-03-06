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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Валентина Курбатова
Фото: Администрация президента РФ

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Валентина Курбатова

Никита Абрамов

Общество

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя и критика Валентина Курбатова. Об этом в субботу, 6 марта, сообщила пресс-служба Кремля.

— Валентин Яковлевич многое сделал для изучения творческого наследия наших выдающихся писателей, вел большую общественную работу, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент отметил, что Курбатов подавал всем пример истинного служения культуре. Также он подчеркнул работу писателя, благодаря которой развивались традиции русской литературы.

Ранее сообщалось о смерти писателя Валентина Курбатова. О его кончине сообщил зампредседателя Госдумы по культуре Сергей Шаргунов.

Читайте также: Министр культуры выразила соболезнования в связи со смертью Валентина Курбатова

соболезнованияВладимир Путинлитература
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