«Рождены, чтобы впендюривать»: Галкин спародировал Боню и Нагиева

Фото: Youtube / ТО Gazgolder

Российский юморист и пародист Максим Галкин решил пошутить на тему людей, которые занимаются рекламой и продажами. В большей степени он затронул блогера Викторию Боню и телеведущего Дмитрия Нагиева.

— Сейчас все что-то рекламируют. Наверное, есть люди, которым реклама идет. Вот они рождены, чтобы впендюривать, — сказал в своем видео Галкин.

Артист решил спародировать Нагиева, продающего туалетную бумагу, и Боню, которая предлагает подписчикам крем, заменяющий ботокс.

Подписчики положительно отреагировали на видео.

«Ай, да Макс!»; «Талантище»; «Неподражаемый»; «Не унывает наш прекрасный трудяжка», — написали поклонники в комментариях под видео в Instagram.

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