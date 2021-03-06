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Бузова рассказала, когда «Дом-2» вернется на экраны
Фото: instagram.com/buzova86

Бузова рассказала, когда «Дом-2» вернется на экраны

Никита Абрамов

Звезды

Телеведущая Ольга Бузова раскрыла, когда реалити-шоу «Дом-2» вернется в эфир. Однако она не уточнила, какие изменения внесут в программу.

— Этого ждали все. Этой весной легендарное мегареалити-шоу «Дом-2» возвращается. Новая весна, новая любовь, новый «Дом-2», — рассказала Бузова в Instagram-аккаунте реалити-шоу.

Также телеведущая заявила, что на шоу открыт кастинг.

Напомним, 18 декабря представители канала ТНТ сообщили, что самое продолжительное реалити-шоу «Дом-2» закрывается. Финал проекта пройдет 30 декабря. Программа выходит в эфир каждый день с 2004 года. Она вошла в Книгу рекордов Гиннесса из-за продолжительности.

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реалити-шоутелепроект «Дом-2»Ольга Бузова
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