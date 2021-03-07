Автоэксперт рассказал, как сэкономить деньги на покупке машины

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Чтобы сэкономить при покупке машины в условиях кризиса, нужно поторопиться, иначе автомобили подорожают еще сильнее. Это единственный способ сберечь средства, рассказал автоэксперт, председатель комитета по защите прав автовладельцев и президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.

— Подняла KIA на 30 тысяч цены, вся эта история будет продолжаться. И «АвтоВАЗ» уже сообщил, что цены поднимает. И никаких скидок сейчас нет, ни подарков, ничего вообще нет, потому что дефицит. И так автопроизводители цены сдерживают, чтобы люди хоть как-то покупали машины. Цены будут расти, это объективный факт. Если кому-то нужна машина, надо покупать ее сейчас. Чем скорее, тем лучше, — пояснил он.

Также он посоветовал тем, кто имеет небольшой бюджет или хочет сэкономить на авто, выбрать подержанную машину. Покупая такой автомобиль, необходимо обратить внимание на документы. Важно, чтобы транспортное средство не находилась в залоге у банка, передает портал URA.RU.

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