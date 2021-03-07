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Эксперт назвал самый выгодный цвет автомобиля
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Эксперт назвал самый выгодный цвет автомобиля

Юлия Курганова

Транспорт

Легче всего продать машину белого цвета. В остальных случаях на поиск покупателя уйдет больше времени или потребует от продавца дополнительной скидки. Редкие и особые цвета автомобилей продавать труднее всего. Об этом рассказал директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев.

— Продать автомобиль белого цвета будет проще, потому что такой цвет будут рассматривать как минимум треть потенциальных покупателей. А вот если вы купили себе зеленую машину, то им заинтересуются лишь два процента, — сообщил он.

Эксперт отметил, что скидка при продаже машины за «неудачный» цвет может достигать 15 процентов от цены аналогичных автомобилей «ходового» оттенка, передает агентство «Прайм».

Статистика говорит о том, что белый является самым популярным в России цветом машин. По данным отчета производителя автомобильных лаков и красок Axalta, 33 процента автомобилей в России белого цвета, 16 процентов — серые, 13 процентов — серебристые, 12 процентов — черные, 11 процентов — бежевые или коричневые. Привлекают внимание автовладельцев и яркие расцветки — чаще всего красный и зеленый.

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