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В Минтруде разъяснили правила заполнения электронных трудовых книжек
Фото: Олег Бурнаев, «Вечерняя Москва»

В Минтруде разъяснили правила заполнения электронных трудовых книжек

Юлия Курганова

Общество

В Министерстве труда РФ объяснили, как не потерять трудовой стаж людям, которые перешли на электронные трудовые книжки.

Граждане могут обратиться в любое отделение Пенсионного фонда России (ПФР) с бумажной трудовой и написать заявление о включении в свой индивидуальный лицевой счет всех сведений о трудовой деятельности, которые указаны в книжке до 1 января 2020 года. Это связано с тем, что в электронной трудовой указана информация о стаже с 2020 года, а предыдущий стаж сохраняется в бумажном аналоге. Поэтому в случае утери бумажной трудовой, стаж восстановить будет трудно.

Юрист Вадим Ткаченко рассказал, что заявление можно подать только при личном появлении в ПФР, дистанционно такая услуга не указывается, сообщает «Российская газета».

Электронные трудовые книжки ввели с января 2021 года. Доступ к содержащимся в них данным предоставляется через сайт ПФР и портал госуслуг. Одновременно можно иметь бумажную трудовую. Для этого работнику нужно было до конца 2020 года написать соответствующее заявление.

Читайте также: Минтруд актуализирует порядок ведения трудовых книжек

Минтруд РФтрудовые книжкиэлектронный документ
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