Еще 10 695 новых случаев COVID-19 выявили в России за последние сутки
За минувшие сутки в 85 регионах России выявили еще 10 695 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба в воскресенье, 7 марта.
Среди новых пациентов 11,6 процента человек не имели клинических проявлений болезни. Число вылечившихся за сутки составило 11 576 человек. За последние 24 часа зафиксировано 368 летальных исходов.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Москве — 1534. На втором месте находится Санкт-Петербург, где зафиксировали 968 новых пациентов, на третьем месте — Московская область с 773 новыми случаями COVID-19.
С начала пандемии в стране зафиксировали 4 322 776 случаев коронавируса в 85 регионах. В России за весь период выявлено 89 094 летальных исхода, полностью выздоровели 3 911 924 человека.
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