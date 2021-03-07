Еще 10 695 новых случаев COVID-19 выявили в России за последние сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили еще 10 695 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба в воскресенье, 7 марта.

Среди новых пациентов 11,6 процента человек не имели клинических проявлений болезни. Число вылечившихся за сутки составило 11 576 человек. За последние 24 часа зафиксировано 368 летальных исходов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Москве — 1534. На втором месте находится Санкт-Петербург, где зафиксировали 968 новых пациентов, на третьем месте — Московская область с 773 новыми случаями COVID-19.

Фото: Стопкоронавирус.рф

С начала пандемии в стране зафиксировали 4 322 776 случаев коронавируса в 85 регионах. В России за весь период выявлено 89 094 летальных исхода, полностью выздоровели 3 911 924 человека.

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