Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Столичные полицейские устроили флешмоб в метро в честь 8 марта
Фото: exp.mos.ru

Столичные полицейские устроили флешмоб в метро в честь 8 марта

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, Москва, метро Курская Карта всех событий

Полицейские устроили флешмоб с оркестром и букетами цветов в столичном метрополитене. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что о начале акции пассажиров оповестили звуки духовых музыкальных инструментов в круглом аванзале станции «Курская», центр которого украшает оригинальная колонна-цветок. Так, курсанты Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя в парадной форме поднялись на эскалаторе в зал с букетами тюльпанов и поздравили женщин.

Помимо этого, оркестр исполнил несколько известных песен. Горожане снимали акцию на камеры мобильных телефонов, подпевали и танцевали, передает ТАСС.

Читайте также: Около 500 плакатов к Международному женскому дню украсили улицы Москвы

Москвафлешмоб8 марта
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Как выйти из «сериального запоя» и стать гурманом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сериал «Топи»: не лицо, а мурло нашего общества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Все мнения
О проекте