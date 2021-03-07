Столичные полицейские устроили флешмоб в метро в честь 8 марта

Фото: exp.mos.ru

Россия, Москва, метро Курская Карта всех событий

Полицейские устроили флешмоб с оркестром и букетами цветов в столичном метрополитене. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что о начале акции пассажиров оповестили звуки духовых музыкальных инструментов в круглом аванзале станции «Курская», центр которого украшает оригинальная колонна-цветок. Так, курсанты Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя в парадной форме поднялись на эскалаторе в зал с букетами тюльпанов и поздравили женщин.

Помимо этого, оркестр исполнил несколько известных песен. Горожане снимали акцию на камеры мобильных телефонов, подпевали и танцевали, передает ТАСС.

Читайте также: Около 500 плакатов к Международному женскому дню украсили улицы Москвы