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Городские службы Москвы начали сплошное подметание улиц с противогололедной обработкой
Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Городские службы Москвы начали сплошное подметание улиц с противогололедной обработкой

Юлия Ямпольская

Город

Коммунальная техника в Москве начала очередное сплошное механизированное подметание улиц с последующей противогололедной обработкой. Об этом в в воскресенье, 7 марта, сообщает Telegram-канал пресс-службы столичного комплекса городского хозяйства.

Ранее коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы для уборки снега из-за осадков, которые могут выпасть в столице в большом количестве 7 марта.

Кроме того, столичных водителей призвали с пониманием отнестись к работе коммунальной техники и не создавать помех при прохождении колонн.

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