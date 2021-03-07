Спасатели ликвидировали пожар в ангаре на севере Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Зорге, 3с1 Карта всех событий

Спасатели ликвидировали пожар в ангаре на севере столицы. Об этом в воскресенье, 7 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел по адресу улица Зорге, дом 3. Внутри здания происходят электрические дуги. В связи с пожаром был закрыт въезд на улицу Зорге в районе дома 1 со стороны Хорошевского шоссе.

Ранее сообщалось, что квартира загорелась в жилом доме в подмосковном Пушкине.

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