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Спасатели ликвидировали пожар в ангаре на севере Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Спасатели ликвидировали пожар в ангаре на севере Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, улица Зорге, 3с1 Карта всех событий

Спасатели ликвидировали пожар в ангаре на севере столицы. Об этом в воскресенье, 7 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел по адресу улица Зорге, дом 3. Внутри здания происходят электрические дуги. В связи с пожаром был закрыт въезд на улицу Зорге в районе дома 1 со стороны Хорошевского шоссе.

Ранее сообщалось, что квартира загорелась в жилом доме в подмосковном Пушкине.

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