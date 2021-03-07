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Пользователи Сети раскритиковали будущую невестку Королевой
Архип Глушко / Фото: Скриншот видео Первый канал

Пользователи Сети раскритиковали будущую невестку Королевой

Юлия Ямпольская

Звезды

Будущая невестка певицы Наташи Королевой Милисса рассказала, что они с сыном исполнительницы и Сергея Глушко Архипом планируют пожениться. После выхода выпуска программы «Ты не поверишь» пользователи сразу стали обсуждать ее в комментариях.

Фанаты раскритиковали внешность девушки, передает «Пятый канал».

«Как смешно смотреть на эту девку с забором из зубов! »; «У девушки зубы, конечно, жесть, у невесты, но фигурка и правда шик»; «Королевой так нужны деньги, даже где-то этот ужас с частоколом во рту нашли для пиарчика!», — написали юзеры.

Известно, что Милиссе 20 лет, с Архипом они начали встречаться около семи месяцев назад. Но это не стало преградой для начинающего певца — он сделал предложение девушке в День святого Валентина.

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Наташа Королевапользователи соцсетейкритика
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