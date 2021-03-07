Один человек пострадал в результате хлопка газа в жилом доме в Подмосковье

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Один человек пострадал из-за хлопка газа в жилом доме в Серпуховском городском округе. Об этом в воскресенье, 7 марта сообщает РИА Новости.

Известно, что в деревне Лукьяново в городском округе Серпухов произошел хлопок бытового газа в жилом доме площадью 150 квадратных метров. Возгорания не последовало.

Кроме того, сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов 14-летнюю девочку на месте взрыва газа.

На место происшествия оперативно выехала следственно-криминалистическая группа. Специалистами организовано проведение доследственной проверки.

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