Один человек пострадал в результате хлопка газа в жилом доме в Подмосковье
Один человек пострадал из-за хлопка газа в жилом доме в Серпуховском городском округе. Об этом в воскресенье, 7 марта сообщает РИА Новости.
Известно, что в деревне Лукьяново в городском округе Серпухов произошел хлопок бытового газа в жилом доме площадью 150 квадратных метров. Возгорания не последовало.
Кроме того, сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов 14-летнюю девочку на месте взрыва газа.
На место происшествия оперативно выехала следственно-криминалистическая группа. Специалистами организовано проведение доследственной проверки.
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