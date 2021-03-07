Путин поздравил Большунова с серебром на ЧМ в Германии

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил российского лыжника Александра Большунова с серебром на чемпионате мира в Германии. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что глава государства направил поздравительную телеграмму спортсмену. Кроме того, по словам Путина, Большунов стал «главным героем гонки», передает РИА Новости.

Напомним, российский лыжник Александр Большунов получил серебро чемпионата мира в Германии в гонке на 50 километров. Золото чемпионата мира получил норвежец Эмиль Иверсен.

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