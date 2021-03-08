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Ученые обнаружили необычный способ снизить артериальное давление
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Ученые обнаружили необычный способ снизить артериальное давление

Юлия Курганова

Здоровье

Ученые нашли необычный способ снизить высокое кровяное давление. Помочь в этом может регулирование температуры в доме.

Специалисты из Университетского колледжа Лондона провели исследование, в котором участвовало почти 4,7 тысячи человек. В их домах измерили температуру, после чего померили давление у самих добровольцев. Выяснилось, что между температурой и давлением существует связь. Чем ниже температура в доме, тем выше у человека кровяное давление.

Так, у тех, кто жил в прохладных домах, артериальное давление в среднем составляло 126/74 миллиметра ртутного столба. У тех, кто поддерживал в домах более высокую температуру — 121/70 миллиметра ртутного столба.

Авторы исследования считают, что при назначении лечения врачи должны учитывать температуру в помещении пациента, сообщается в издании Express.

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