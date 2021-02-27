Кардиолог рассказала о нетипичных симптомах инфаркта

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Большинство людей знают, что при инфаркте наблюдается резкий скачок давления, появляется внезапная одышка и боль в груди. Часто именно так и происходит. Но опасное заболевание может дать о себе знать и необычными способами. Кардиолог Наталья Гаврилюк рассказала о нетипичных симптомах инфаркта и назвала факторы риска развития этого заболевания.

Она сообщила, что у людей бывает безболевой инфаркт. Человек не догадается о пережитом приступе, и только медик сможет понять, что у него был инфаркт. Также случается, что неприятные ощущения проецируются на другую область, а не туда, где они чаще всего возникают при классическом инфаркте миокарда.

— Описаны варианты, когда болит шея слева, челюсть слева, левая рука. Обычно боли левой руки сопровождают боли в грудной клетке. Но иногда при остром инфаркте миокарда болит только левая рука. Описаны даже случаи, когда болел только левый мизинец,— рассказала кардиолог.

Она отметила, что различные виды аритмий тоже способны провоцировать сердечный приступ. В этом случае у пациента наблюдается нарушение ритма и различные блокады, при которых сердце не проводит импульсы. Существуют и жизнеугрожающие аритмии — из-за них человек может потерять сознание или оказаться в состоянии клинической смерти.

Гаврилова сообщила, что человек может получить и церебральный инфаркт, который проявляется из-за острого нарушения мозгового кровообращения. В этом случае симптоматика идет со стороны нервной системы: человек теряет сознание, испытывает головокружение, головную боль или тошноту.

Врач отметила, что с нетипичным сердечным приступом может столкнуться каждый человек. Особенно это касается женщин, людей с сахарным диабетом, пациентов с различными нарушениями нервной системы и ожирением. При этих недугах необходимо следить за уровнем сахара в крови, контролировать артериальное давление, поддерживать правильный вес и отказаться от вредных привычек, сообщает Пятый канал.

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