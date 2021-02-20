Кардиолог рассказал, как отличить паническую атаку от инфаркта

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Симптомы панической атаки и сердечного приступа в некоторых случаях схожи, но их можно отличить. Об этом сообщил кардиолог из США Раджеш Дэйв.

— Симптомы сердечного приступа сохраняются до тех пор, пока человек не получит неотложную медицинскую помощь. При панической атаке симптомы могут сохраняться 20 минут, а затем исчезнуть, — отметил кардиолог.

По его словам, у людей с инфарктом часто за несколько дней до приступа возникают предупреждающие симптомы, а сами приступы чаще случаются при физических нагрузках. Панические атаки, наоборот, появляются при менее активном образе жизни и могут быть вызваны какой-нибудь плохой новостью или событием.

При инфаркте из-за закупорки артерии ограничивается приток крови к сердечной мышце. Это приводит к боли в груди, учащенному сердцебиению, одышке и потоотделению. Те же симптомы возможны и при панической атаке, различается только их длительность, передает Medical Xpress.

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