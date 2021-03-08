Большинство родителей в Москве выступили за «тотальную» удаленку в школах

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Большинство родителей в Москве хотят, чтобы их дети учились на удаленке. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что перевод школьников на дистанционное обучение был и остается вынужденной мерой на фоне пандемии коронавируса. Тем не менее, пояснила заммэра, согласно некоторым опросам, «очень многие» родители делают выбор в пользу «тотальной» дистанционки.

Вместе с тем она уточнила, что немало горожан выступают против такого формата обучения своих детей.

— Очень многие люди на сегодняшний день по-прежнему хотят учиться дистанционно, — констатировала Анастасия Ракова в эфире «России 24».

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