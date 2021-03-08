Таиланд упростит въезд для некоторых туристов

Фото: pixabay.com/ru

С начала апреля власти Таиланда в два раза снизят время обязательного карантина для приезжих при условии, что они вакцинировались от коронавируса. Об этом в понедельник, 8 марта, заявил местный министр здравоохранения Анутин Чарнвиранкул.

Он уточнил, что приезжающим иностранцам нужно привиться от инфекции не позднее чем за три месяца до поездки. Кроме того, их попросят показать отрицательный тест на COVID-19. Если все условия соблюдены, период карантина по приезде составит семь дней вместо двух недель, передает Reuters со ссылкой на главу таиландского минздрава.

Bloomberg также пишет, ссылаясь на Чарнвиранкула, что местные власти решили выдавать согражданам документы после вакцинации от ковида. Эти бумаги позволяют выезжать из страны. Министр уточнил, что так называемые паспорта вакцинированных помогут облегчить въезд в королевство для иностранцев: с октября карантин для них могут полностью отменить.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Японские ученые определили, что коронавирус может мутировать внутри страны