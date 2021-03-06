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Японские ученые определили, что коронавирус может мутировать внутри страны
Фото: flickr/niaid

Японские ученые определили, что коронавирус может мутировать внутри страны

Анастасия Колоскова

В мире

Японские ученые выяснили, что не все обнаруженные в стране мутации коронавируса попали в страну из-за рубежа, часть из них могла произойти и внутри самой Японии.

К таким выводам ученые пришли, проанализировав результаты генетического анализ вируса у 4,4 тысячи человек в стране. При этом у 64 пациентов была обнаружена мутация коронавируса E484K, вызывающая ослабление иммунитета, которая встречается в так называемых бразильском и южноафриканском штаммах коронавируса. У 62 из них был обнаружен вирус заграничного происхождения, тогда как у двух человек мутации имели генетические сходства с вирусом, распространенным внутри страны. Последняя, как доказали ученые, не влияет на повышение риска заражения вирусом.

Руководивший исследованием профессор Косаки сделал вывод, что вирус может мутировать в пределах самой Японии, а не только завозиться из других стран.

Уточняется, что британский штамм коронавируса впервые выявили в Японии в конце прошлого года. На данный момент случаи заражения новыми штаммами COVID-19 были обнаружены в 20 префектурах из 47 у 194 пациентов. Еще у 57 человек он был обнаружен при прохождении карантинного контроля в аэропорту.

Всего в Японии выявили 439,6 случая коронавируса, скончался 8251 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на японский телеканал NHK.

Ранее российские медики оценили опасность нигерийского штамма коронавируса.

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