Москвичей предупредили об усилении снегопада во второй половине 8 марта

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Во второй половине понедельника, 8 марта, в столице ожидается усиление снегопада. Такие прогнозы строят синоптики, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Метеорологи допускают, что к концу дня может выпасть до двух сантиметров снега. В этой связи службы города усиленно очищают улицы и дворы, а также приводят в порядок парковочные места, межквартальные проезды и кровли. Убранный снег затем отвозят на снегосплавные пункты.

Помимо этого, отмечалось, что ряд столичных территорий, в том числе пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станции метро и МЦК, социальные объекты, находятся под особым контролем с точки зрения уборки снега.

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