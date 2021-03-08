Госдума оценила заявление МВД Украины об «ударе» по России

Фото: YouTube / Дума-ТВ

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление советника министра внутренних дел Украины Валерия Поцелуйко, который назвал закрытие оппозиционных телеканалов «сильным ударом по России».

Зампредседателя отметил, что эта ситуация в большей степени является ударом по демократии, так как спровоцировала появление возмущений на Украине. Чепа рассказал, что закрытые телеканалы давали альтернативную точку зрения на многие вопросы.

Также он уточнил, что данное решение было принято Киевом на фоне обострения ситуации в Донбассе, пишет RT.

Читайте также: Вячеслав Володин осудил блокировку публикаций российских СМИ в Facebook