Московский «Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» в матче РПЛ
Столичный «Локомотив» разгромил тульский «Арсенал» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Туле в понедельник, 8 марта, и завершилась со счетом 3:0.
В составе «Локомотива» голы забили Федор Смолов, Мурило Серкейра и Рифат Жемалетдинов.
Матч РПЛ начался с минуты молчания, которая прошла в память о комментаторе Юрии Розанове.
Ранее стало известно о смерти спортивного комментатора Юрия Розанова, умершего в возрасте 59 лет.
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