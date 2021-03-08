Московский «Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» в матче РПЛ

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Столичный «Локомотив» разгромил тульский «Арсенал» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Туле в понедельник, 8 марта, и завершилась со счетом 3:0.

В составе «Локомотива» голы забили Федор Смолов, Мурило Серкейра и Рифат Жемалетдинов.

Матч РПЛ начался с минуты молчания, которая прошла в память о комментаторе Юрии Розанове.

Ранее стало известно о смерти спортивного комментатора Юрия Розанова, умершего в возрасте 59 лет.

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