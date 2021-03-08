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Флорист рассказала, какие цветы не стоит дарить девушкам на 8 Марта
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Флорист рассказала, какие цветы не стоит дарить девушкам на 8 Марта

Никита Абрамов

Здоровье

Цветы с навязчивым запахом не рекомендуется дарить женщинам в Международный женский день, 8 марта. Об этом рассказала президент Ассоциации флористов России Валентина Сафронова.

По ее словам, у некоторых людей такие цветы могут вызывать аллергическую реакцию.

— Самые неудачные — лилии и мимоза. Они имеют ярко выраженный запах, вызывающий раздражение у аллергиков, — рассказала Сафронова.

Специалист считает, что лучшие цветы в подарок для аллергиков — тюльпаны и амариллис. Это связано с тем, что они не имеют запаха и будут безопасны для здоровья, пишет URA.RU.

Читайте также: Около 300 тысяч цветов подарили женщинам московские волонтеры

цветыаллергияМеждународный женский день
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