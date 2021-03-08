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Психолог рассказала, что подарок говорит об отношении мужчины
Фото: pixabay.com

Психолог рассказала, что подарок говорит об отношении мужчины

Никита Абрамов

Общество

Психолог Даша Город рассказала, что может рассказать подарок об отношении мужчины к женщине. По совам эксперта, цена — это довольно важный фактор в этом вопросе.

— Если мужчина делает женщине подарки, это говорит о его заинтересованности. О том, что он готов в эти отношения инвестировать не только свои деньги, но и внимание. И конечно, цена подарка показывает не столько любовь, сколько желание мужчины завоевать женщину, — цитирует психолога 5-tv.ru.

Она также отметила, что если у мужчины есть возможность дарить дорогие подарки, но он этого не делает, то, скорее всего, отношения для него ничего не значат.

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