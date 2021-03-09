Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных

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Следующие длинные выходные в России ожидаются в мае — с 1 по 3, а также с 8 по 10 мая. Об этом во вторник, 9 марта, рассказали в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).

В ведомстве напомнили, что 1 мая в стране отмечают День труда, а 9 мая — День победы. Поскольку выходными днями будут 1-3 и 8-10 мая, первые две рабочие недели последнего весеннего месяца окажутся четырехдневными. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

В июне россиян ждет одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня. Так как этот праздник выпадает на субботу, выходной переносится на следующий после нее понедельник, 14 июня.

Следующая короткая рабочая неделя и длинные выходные ожидаются лишь в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня с субботы (2 января) на пятницу (5 ноября). Таким образом, в первую ноябрьскую неделю дни с 1 по 3 ноября будут рабочими, а с 4 по 7 ноября - выходными.

Наконец, последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря. Пятница, 31 декабря, будет выходным днем, цитирует пресс-службу Роструда ТАСС.

Ранее в ходе опроса свыше половины россиян заявили, что хотят больше государственных праздников.

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