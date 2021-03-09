Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных
Фото: pixabay.com

Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных

Татьяна Плотникова

Общество

Следующие длинные выходные в России ожидаются в мае — с 1 по 3, а также с 8 по 10 мая. Об этом во вторник, 9 марта, рассказали в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).

В ведомстве напомнили, что 1 мая в стране отмечают День труда, а 9 мая — День победы. Поскольку выходными днями будут 1-3 и 8-10 мая, первые две рабочие недели последнего весеннего месяца окажутся четырехдневными. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

В июне россиян ждет одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня. Так как этот праздник выпадает на субботу, выходной переносится на следующий после нее понедельник, 14 июня.

Следующая короткая рабочая неделя и длинные выходные ожидаются лишь в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня с субботы (2 января) на пятницу (5 ноября). Таким образом, в первую ноябрьскую неделю дни с 1 по 3 ноября будут рабочими, а с 4 по 7 ноября - выходными.

Наконец, последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря. Пятница, 31 декабря, будет выходным днем, цитирует пресс-службу Роструда ТАСС.

Ранее в ходе опроса свыше половины россиян заявили, что хотят больше государственных праздников.

Читайте также: Роструд напомнил о трех сокращенных рабочих неделях весной

праздникдлинные выходныесокращение рабочей недели
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Короткий манифест об изъянах феминизма

Олег Сыров
Олег Сыров

Маньяки похожи на обычных людей

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Шутить изволите? Это вы зря

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Все мнения
О проекте