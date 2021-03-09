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В Думе предложили сажать в тюрьму за фейки о ценах на продукты
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В Думе предложили сажать в тюрьму за фейки о ценах на продукты

Татьяна Плотникова

Общество

Депутат Государственной думы Анатолий Выборный разработал поправки в законодательство, предусматривающие введение уголовной ответственности за распространение ложной информации о ценах на продукты питания.

Как уточнил депутат, речь идет об ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и так далее) и распространение заведомо ложной информации, провоцирующей резкий скачок цен на эти товары.

Выборный указал, что недобросовестные продавцы могут вызывать панику у населения, размещая фейки для создания ажиотажного спроса на товар, а затем поднимая на него цены под предлогом повышенного спроса.

По словам парламентария, не стоит также забывать, что в России работают иностранные торговые сети, а подорожание продуктов связано с их попытками подогнать наши внутренние цены под мировую конъюнктуру. Соответственно, борьба с фейками о ценах — это еще и вопрос национальной безопасности, считает депутат.

Выборный предлагает статью 185.3 Уголовного кодекса «Манипулирование рынком» третьей частью, в которой появляется ответственность за «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости».

В качестве наказания предлагается ввести штрафы для физических лиц от 200 до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет, а для юридических лиц — от 500 до 800 тыс. рублей, пишут «Известия».

Ранее глава Национального союза птицеводов назвал сроки снижения цен на курятину и яйца.

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