Роспотребнадзор дал рекомендации по организации двигательной активности детей

Фото: Пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

Многие современные школьники страдают от недостатка физической активности из-за повышенной учебной нагрузки, что грозит серьезными изменениями в организме. Об этом во вторник, 9 марта, рассказали в Роспотребнадзоре.

Как отмечает ведомство со ссылкой на исследования, до 85 процентов дневного времени большинство детей школьного возраста проводят в статическом положении (сидя). Даже у младших школьников двигательная деятельность (ходьба, игры) занимает не более 16-19 процентов времени суток. Двигательная активность школьников особенно мала зимой.

Недостаток активности отрицательно сказывается на функционировании многих систем организма, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной. При длительном сидении обмен веществ ухудшается, происходит застой крови в нижних конечностях, снижается внимание, ослабляется память, нарушается координация движений, увеличивается время мыслительных операций. Кроме того, страдает сопротивляемость организма простудным и инфекционным заболеваниям.

Роспотребнадзор рекомендует чаще организовывать активный отдых детей на свежем воздухе. В северной части нашей занятия физкультурой на открытом воздухе, в безветренную погоду, проводятся для учеников с первого по четвертый классы при температуре воздуха не ниже минус 11 градусов, а при скорости ветра шесть-десять метров в секунду — при температуре не ниже минус четырех градусов.

В Заполярье занятия физкультурой на открытом воздухе, в безветренную погоду, проводятся для учеников с первого по четвертый классы при температуре воздуха не ниже 13 градусов мороза, а при скорости ветра шесть-десять метров в секунду — при температуре не ниже минус пяти градусов.

В средней полосе России занятия физкультурой на открытом воздухе, в безветренную погоду, проводятся для учеников с первого по четвертый классы при температуре воздуха не ниже девяти градусов мороза, а при скорости ветра шесть-десять метров в секунду — при температуре не ниже минус трех градусов.

Для дошкольников продолжительность прогулок определяется образовательной организацией в зависимости от погодно-климатических условий, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее Роспотребнадзор утвердил санитарные требования к работе школ до 2027 года.

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