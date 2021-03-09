США обеспокоились возможностями России и Китая в космосе

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Возможности, которыми располагают в космическом пространстве Россия и Китай, вызывают опасения у США. Об этом сообщил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд.

— Подумайте о лазерах, которые могут ослепить или нарушить работу наших систем, — заявил Реймонд в интервью газете The New York Times.

Он добавил, что России и Китай имеют лазерные установки различной мощности, которые с Земли могут уничтожить или повредить американские спутники. Также обе страны располагают противоспутниковыми ракетами и другими системами. Реймонд заявил, что Москва якобы применяла спутник, который создан для уничтожения спутников США на низкой околоземной орбите.

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