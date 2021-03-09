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Традиции и народные песни: парки Москвы подготовили онлайн-программу на Масленичную неделю
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Традиции и народные песни: парки Москвы подготовили онлайн-программу на Масленичную неделю

Ксения Монахова

Город

Парки Москвы подготовили для горожан онлайн-программу, посвященную празднованию Масленицы. Различные видеоролики на эту тему будут размещаться на страницах в социальных сетях с 9 по 14 марта. Принять участие может каждый горожанин бесплатно и без предварительной регистрации.

Так, на занятиях в музее-заповеднике «Царицыно» расскажут о праздновании Масленицы русскими царями. На YouTube-канале покажут лекции об истории празднования начала весны. Ролики будут выходить каждый день до конца недели в 17:00. А в «Инстаграме» музея пройдет акция #наденькокошник. Подписчики смогут примерить онлайн разные кокошники, специально нарисованные дизайнерами к празднику.

В Таганском парке пройдет онлайн-программа «Широкая Масленица! Мы тобою хвалимся!», подготовленная участниками детской фольклорной студии «Подсолнух». Так, 14 марта в 12:00 руководитель студии Юлия Найденко расскажет пользователям о традициях празднования Масленицы, а воспитанники исполнят народные песни.

На виртуальных лекциях парка «Сокольники» покажут, как правильно украсить стол на Масленицу. Ролики разместят на страницах в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм».

В усадьбе Воронцово состоится мастер-класс «Солнышко». Пользователи смогут узнать, как делать яркую звезду из ниток и лент. Видео будет доступно 13 марта в 18:00 на страницах усадьбы в социальных сетях.

Парк «Северное Тушино» предлагает послушать народные песни и сыграть в традиционные игры. А Перовский парк подготовил мастер-класс «Как по маслу: кулинарные секреты к масленичной неделе».

Мастер-класс по традиционной масленичной куколке и росписи декоративной поделки покажет Бабушкинский парк. Уроки будут доступны 13 и 14 марта в 15:00 на страницах в социальных сетях, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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