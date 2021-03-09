Несколько трамваев задерживаются на юго-западе Москвы по техническим причинам

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Россия, Москва, улица Кржижановского Карта всех событий

Ряд трамваев задерживается по техническим причинам на юго-западе Москвы. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что трамваи № 26, 39 и 47 задерживаются на пересечении улиц Вавилова и Кржижановского. Маршруты временно изменены.

В связи с изменениями столичных пассажиров призвали быть внимательнее и следить за обновлениями.

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