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Несколько трамваев задерживаются на юго-западе Москвы по техническим причинам
Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Несколько трамваев задерживаются на юго-западе Москвы по техническим причинам

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, Москва, улица КржижановскогоКарта всех событий

Ряд трамваев задерживается по техническим причинам на юго-западе Москвы. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что трамваи № 26, 39 и 47 задерживаются на пересечении улиц Вавилова и Кржижановского. Маршруты временно изменены.

В связи с изменениями столичных пассажиров призвали быть внимательнее и следить за обновлениями.

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