Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Курсы доллара и евро выросли на Московской бирже
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Курсы доллара и евро выросли на Московской бирже

Анастасия Чанцева

Экономика

Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные на утро вторник, 9 марта.

Так, курс доллара вырос на 20,75 копейки и составил 74,5 рубля. В свою очередь курс евро вырос на 6,75 копейки — до отметки 88,5075 рубля.

Ранее руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев предрек снижение курса доллара до 65 рублей в этом году.

Читайте также: В Минэкономразвития рассказали, когда в России будет пройден пик годовой инфляции

курсы валютМосковская биржадоллар
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Короткий манифест об изъянах феминизма

Олег Сыров
Олег Сыров

Маньяки похожи на обычных людей

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Шутить изволите? Это вы зря

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Все мнения
О проекте