Курсы доллара и евро выросли на Московской бирже

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные на утро вторник, 9 марта.

Так, курс доллара вырос на 20,75 копейки и составил 74,5 рубля. В свою очередь курс евро вырос на 6,75 копейки — до отметки 88,5075 рубля.

Ранее руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев предрек снижение курса доллара до 65 рублей в этом году.

Читайте также: В Минэкономразвития рассказали, когда в России будет пройден пик годовой инфляции