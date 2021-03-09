Ущерб от коррупции в РФ в 2020 году превысил 63 миллиарда рублей

Фото: «Вечерняя Москва»

Ущерб от коррупционных преступлений в России за 2020 год превысил 63 миллиарда рублей. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин.

Он отметил, что сумма взяток по преступлениям об их получении составила свыше трех миллиардов рублей, а по преступлениям о даче взяток — 2,1 миллиарда рублей. По словам Балдина, в результате таких коррупционных преступлений, как мошенничество, присвоение, растрата, злоупотребление должностными полномочиями, в минувшем году причинен имущественный ущерб на сумму более 58 миллиардов рублей, что составляет порядка 11 процентов от суммы ущерба, причиненного в 2020 году всеми видами преступлений.

Разница в суммах по статьям 290 и 291 УК РФ, уточнил Балдин, связана с тем, что часть «взяткодателей» действовала в рамках оперативных мероприятий правоохранительных органов, передает РИА Новости.

Читайте также: В Генпрокуратуре рассказали о тех, кто чаще всего попадается на мелких взятках