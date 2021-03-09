Несколько столичных катков проработают еще неделю в связи с погодными условиями

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия, Москва, Измайловский парк культуры и отдыха Карта всех событий

Некоторые столичные катки будут работать еще неделю в связи с устойчивой холодной погодой. Об этом во вторник, 9 марта, рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

Уточняется, что закроются катки в Парке Горького, саду Баумана и «Эрмитаже», парке «Ходынское поле» и ландшафтном парке «Митино», в Бабушкинском и Перовском парках.

— Однако в связи с устойчивой минусовой температурой и многочисленными просьбами гостей парков было принято решение продлить на неделю работу некоторых искусственных катков, — уточнили в пресс-службе.

В частности, будут открыты катки в Измайловском и Таганском парках, в усадьбе «Воронцово», в парках «Фили» и «Красная Пресня», в Гончаровском парке, в парках Ангарские пруды и 50-летия Октября, а также в парке «Дубки».

В пресс-службе Мосгорпарка добавили, что в нынешнем сезоне для посещения катков необходимо заранее приобрести билеты, в том числе и «нулевые» билеты, которые предусмотрены для бесплатных площадок. В раздевалках и прокатах нужно пользоваться масками и перчатками, а также соблюдать социальную дистанцию, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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