Доктор Мясников оценил необходимость вакцинации переболевших коронавирусом

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Переболевшим коронавирусной инфекцией необязательно делать прививку от COVID-19, но процедура не нанесет им вреда. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.

Специалист уточнил, что согласно исследованию южноафриканских ученых, изучавших реакцию организма людей, антитела, который появились после инфекции, не защищают от новых вариантов коронавируса.

Медик отметил, что при появлении новых мутаций инфекции меры защиты, вероятно, могут стать нужны и тем, кто переболел COVID-19.

Врач также напомнил о необходимости дополнительных мер безопасности. Для профилактики он рекомендовал капли в нос, содержащие интерферон, закаливание и соблюдение социальной дистанции.

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