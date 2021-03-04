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Доктор Мясников поделился своим взглядом на перспективы развития COVID-19
Фото: YouTube / Ксения Собчак

Доктор Мясников поделился своим взглядом на перспективы развития COVID-19

Елизавета Борисова

Здоровье

По прогнозу медика Александра Мясникова, количество заболевших коронавирусом дойдет до определенного уровня, зачем через 3–4 месяца стоит ожидать стабильного положения — плато. Несмотря на это, есть большой риск повторного всплеска, сообщил врач в своем Telegram-канале.

Мясников рассказал о волнообразном характере распространения инфекции.

— Примерно как грипп, которым в Северном полушарии регулярно болеют с ноября по март включительно. Только вместо всплесков — достаточно ровная прямая. Сам факт отсутствия спада инфицированных и относительно устойчивое ежедневное количество заболевших во многих странах стали называть «третьей волной», — пояснил врач.

Несмотря на спад показателей смертности, в абсолютных числах ситуация с COVID-19 другая. Однако обстановка в мире все же нормализуется. Мясников выразил свои надежды на вакцину от вируса и дальнейшее изменение эпидемиологической ситуации в лучшую сторону.

Напомним, ранее главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения по Центральному федеральному округу Андрей Малявин спрогнозировал окончание пандемии к середине этого года. В свою очередь глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова высказала свое мнение о неизбежности третьей волны коронавируса и призвала граждан к вакцинации, сообщает РИА Новости.

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