В Генпрокуратуре назвали лидеров по уровню коррупции среди российских регионов

Фото: «Вечерняя Москва»

Лидером среди регионов РФ по количеству выявленных случаев коррупции в минувшем году стала Москва. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.

Кроме столицы в числе лидеров оказались Республика Татарстан, Ставропольский край, Подмосковье, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край.

Как отметил Балдин, меньше всего случаев коррупции в 2020 году зафиксировали на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Туве и Хакасии, а также в Мурманской, Костромской и Магаданской областях. Он уточнил, что в коррупционных сводках обычно лидируют регионы, где «сосредоточено обращение финансовых активов», принятие экономически важных решений, а также находятся федеральные органы власти и крупные промышленные центры, передает РИА Новости.

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