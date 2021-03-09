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В Генпрокуратуре назвали лидеров по уровню коррупции среди российских регионов
Фото: «Вечерняя Москва»

В Генпрокуратуре назвали лидеров по уровню коррупции среди российских регионов

Юлия Ямпольская

Общество

Лидером среди регионов РФ по количеству выявленных случаев коррупции в минувшем году стала Москва. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.

Кроме столицы в числе лидеров оказались Республика Татарстан, Ставропольский край, Подмосковье, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край.

Как отметил Балдин, меньше всего случаев коррупции в 2020 году зафиксировали на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Туве и Хакасии, а также в Мурманской, Костромской и Магаданской областях. Он уточнил, что в коррупционных сводках обычно лидируют регионы, где «сосредоточено обращение финансовых активов», принятие экономически важных решений, а также находятся федеральные органы власти и крупные промышленные центры, передает РИА Новости.

Читайте также: Ущерб от коррупции в РФ в 2020 году превысил 63 миллиарда рублей

Генпрокуратурарегионы РФкоррупция
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