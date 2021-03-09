Сергей Собянин поздравил народную артистку РСФСР Ларису Голубкину с 75-летием

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Ларису Голубкину. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства столицы.

— Ваше вдохновенное творчество дарит людям радость встречи с прекрасным и является яркой страницей летописи отечественного искусства. Пусть вашим планам и замыслам всегда сопутствуют удача и успех, — говорится в поздравлении.

СПРАВКА «ВМ»

Лариса Голубкина родилась в Москве в 1940 году. Ее дебют в кино состоялся в 1962 году, тогда она сыграла главную роль в фильме «Гусарская баллада» Эльдара Рязанова.

Лариса Голубкина награждена орденами «Знак Почета» и Дружбы.

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