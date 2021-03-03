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Стало известно о состоянии актрисы Ларисы Голубкиной после госпитализации
Фото: Скриншот видео YouTube-канала «Сегодня. День начинается»

Стало известно о состоянии актрисы Ларисы Голубкиной после госпитализации

Анастасия Колоскова

Общество

Российская актриса Лариса Голубкина прошла лечение в больнице в связи с переломом ноги. На данный момент она находится дома и готовится к операции. Об этом сообщил директор Театра Армии Иван Чурсин.

— Лариса Ивановна после лечения в больнице чувствует себя нормально. Она сейчас дома и готовится к операции, которая предстоит ей недели через две, — цитирует Чурсина РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что 80-летняя актриса Лариса Голубкина попала в больницу с переломом шейки бедра. Информацию о госпитализации подтвердила сама народная артистка.

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переломгоспитализацияЛариса Голубкина
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