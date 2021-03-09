Возбуждено уголовное дело по факту хлопка газа в жилом доме в Подмосковье

Фото: СК РФ / Свердловская область

По факту хлопка газа в подмосковном жилом доме и травмирования 14-летней девочки возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщили в пресс-службе СК по Московской области.

Во время осмотра места происшествия следователем с участием специалиста газовой службы выяснилось, что газовый котел в доме был установлен с нарушением норм и требований безопасного использования и содержания.

Напомним, 7 марта в одном из частных домов в Серпухове произошел хлопок газа, в результате чего обрушились несущие конструкции дома. Находившаяся в доме 14-летняя девочка с ожогами различной степени тяжести была госпитализирована.

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