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Посол РФ: Совместная работа Москвы и Минска направлена на повышение общей конкурентоспособности
Фото: mid.ru / МИД РФ

Посол РФ: Совместная работа Москвы и Минска направлена на повышение общей конкурентоспособности

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Интеграционная работа РФ и Белоруссии направлена на повышение общей конкурентоспособности. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил посол России в республике Дмитрий Мезенцев.

По его словам, в течение двух лет страны наработали новую практику в системе отношений республиканских и федеральных ведомств, а также правительств по тридцати направлениям интеграционной работы. Посол РФ отметил, что это была содержательная работа.

— Но эта работа подчинена одному, чтобы объединить экономические потенциалы стран в пользу повышения совместной конкурентоспособности, — цитирует Мезенцева РБК.

Ранее сообщалось, что нефтепродукты из Белоруссии начали доставлять в российские порты. Первые поставки направили 5 и 6 марта.

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