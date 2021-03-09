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Злоумышленники вынесли из магазина пять банок красной икры на юго-востоке Москвы
Фото: pixabay.com/ru

Злоумышленники вынесли из магазина пять банок красной икры на юго-востоке Москвы

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Батайский проезд, 69 Карта всех событий

Злоумышленники вынесли из магазина, расположенного на улице Батайский проезд, 69, пять банок красной икры, четыре бутылки коньяка и бутылку виски.

По данным «Вечерней Москвы», сумма ущерба составила почти 8 тысяч рублей. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что в центре Москвы злоумышленник украл виски стоимостью более 150 тысяч рублей.

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